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Абхазия Информ

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»

Новости Вторник, 20 сентября 2022 01:58
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Открыт прием заявок на участие в Международном молодежном форуме «Вместе создавая будущее», который состоится с 21 по 26 октября в городе Очамчыра.

Работа форума будет организована по следующим направлениям: волонтерство, проектная деятельность, медиа, молодежные советы и самоуправление. Участниками форума могут стать граждане Абхазии в возрасте от 18 до 35 лет.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе необходимо до 1 октября заполнить анкету. Отбор претендентов будет проводиться на основании решения конкурсной комиссии Госкомитета.

На форум планируется привлечь представителей районных молодежных общественных организаций, лидеров молодежных движений, студентов вузов, представителей структур, реализующих молодежную политику из регионов России, Южной Осетии, Турции, Сирии, ДНР и ЛНР.

Отметим, что грант на реализацию проекта был выигран сотрудником Центра стратегических исследований при Президенте Абхазии Камугом Габрава по итогам грантового конкурса Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. Горчакова на площадке Международного молодежного форума «Евразия Global» в Оренбурге в 2022 году. Выигранная сумма составляет 300 000 рублей.

Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту оказывает финансовую и организационную поддержку.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 20 сентября 2022 02:00

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