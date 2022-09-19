КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Открыт прием заявок на участие в Международном молодежном форуме «Вместе создавая будущее», который состоится с 21 по 26 октября в городе Очамчыра.

Работа форума будет организована по следующим направлениям: волонтерство, проектная деятельность, медиа, молодежные советы и самоуправление. Участниками форума могут стать граждане Абхазии в возрасте от 18 до 35 лет.