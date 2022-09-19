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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В АБХАЗИИ ЗАЛИНОЙ КОБЕСОВОЙ

Новости Вторник, 20 сентября 2022 01:52
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В АБХАЗИИ ЗАЛИНОЙ КОБЕСОВОЙ

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кобесовой.  Приветствуя Залину Кобесову, приступившую к должностным обязанностям 1 сентября текущего года, глава государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

«Обоснованно рассчитываю на то, что наше взаимодействие по экономическим направлениям будет серьезным образом улучшено. Мы будем поддерживать развитие наших отношений», – подчеркнул Аслан Бжания.

Залина Кобесова поблагодарила президента за встречу.

«Я хотела бы выразить Вам свою глубокую признательность за то, что Вы нашли время для нашего личного знакомства. Я уверена, что такая личная коммуникация необходима, и без поддержки руководства Абхазии нам будет сложно решать те задачи, которые перед нами стоят. Я надеюсь на Вашу поддержку в части выстраивания коммуникаций с органами исполнительной власти Республики Абхазия, с теми структурами, с которыми мне целесообразнее работать, и, соответственно, с бизнес структурами страны», – отметила торгпред. 

Аслан Бжания и Залина Кобесова обсудили ряд актуальных вопросов развития двусторонних экономических отношений.

Во встрече принял участие руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 20 сентября 2022 01:56

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