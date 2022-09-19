АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В АБХАЗИИ ЗАЛИНОЙ КОБЕСОВОЙ

Залина Кобесова поблагодарила президента за встречу.

«Я хотела бы выразить Вам свою глубокую признательность за то, что Вы нашли время для нашего личного знакомства. Я уверена, что такая личная коммуникация необходима, и без поддержки руководства Абхазии нам будет сложно решать те задачи, которые перед нами стоят. Я надеюсь на Вашу поддержку в части выстраивания коммуникаций с органами исполнительной власти Республики Абхазия, с теми структурами, с которыми мне целесообразнее работать, и, соответственно, с бизнес структурами страны», – отметила торгпред.



Аслан Бжания и Залина Кобесова обсудили ряд актуальных вопросов развития двусторонних экономических отношений.



Во встрече принял участие руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

Об этом сообщает сайт главы государства.