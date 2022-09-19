АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В АБХАЗИИ ЗАЛИНОЙ КОБЕСОВОЙ
Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кобесовой. Приветствуя Залину Кобесову, приступившую к должностным обязанностям 1 сентября текущего года, глава государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество.
«Обоснованно рассчитываю на то, что наше взаимодействие по экономическим направлениям будет серьезным образом улучшено. Мы будем поддерживать развитие наших отношений», – подчеркнул Аслан Бжания.
Залина Кобесова поблагодарила президента за встречу.
«Я хотела бы выразить Вам свою глубокую признательность за то, что Вы нашли время для нашего личного знакомства. Я уверена, что такая личная коммуникация необходима, и без поддержки руководства Абхазии нам будет сложно решать те задачи, которые перед нами стоят. Я надеюсь на Вашу поддержку в части выстраивания коммуникаций с органами исполнительной власти Республики Абхазия, с теми структурами, с которыми мне целесообразнее работать, и, соответственно, с бизнес структурами страны», – отметила торгпред.
Аслан Бжания и Залина Кобесова обсудили ряд актуальных вопросов развития двусторонних экономических отношений.
Во встрече принял участие руководитель Администрации президента Джансух Нанба.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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