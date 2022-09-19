10 февраля 2022 года исполнилось 85 лет Государственному академическому ансамблю народного танца имени Игоря Моисеева. С праздничной программой, посвященной этой дате, легендарный коллектив отправляется в этом году на гастроли по России и зарубежным странам.

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Балет Игоря Моисеева приедет на гастроли в Абхазию 4 и 5 октября со специальной программой к 85-летию коллектива.

4 и 5 октября концерты ансамбля пройдут в Абхазской государственной филармонии им. Р.Д.Гумба ( г. Сухум).

Балет Игоря Моисеева представит юбилейную программу «Моисеевцам-85», включающую в себя произведения в постановке Игоря Моисеева, созданные Мастером в разные периоды его творчества и ставшие мировой классикой.

Каждое выступление ансамбля Игоря Моисеева проходит с неизменным аншлагом.

Зрители и профессионалы отмечают виртуозное исполнение, отточенную технику и эмоциональную выразительность танцовщиков, которые удивительно талантливо передают неповторимый колорит самобытной многонациональной российской культуры и разных стран мира.

Гастрольный тур прославленного коллектива по России и зарубежным странам с юбилейной программой «Моисеевцам-85» стал возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», который на протяжении многих лет выступает партнером ансамбля, ставшего частью культурного наследия страны.

Билеты доступны в кассах Абхазской филармонии, а также у билетных агентов.

Стоимость – от 1000 руб.

Гастроли в г. Сухум организованы при участии Министерства культуры Республики Абхазия.

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В 1937 году, солист балета Большого театра Игорь Александрович Моисеев, при поддержке правительства, создал первый в мире профессиональный ансамбль народного танца, известный во всем мире, как Балет Игоря Моисеева – уникальную хореографическую труппу, в репертуаре которой бережно сохраняются сценические шедевры великого балетмейстера.

Игорь Моисеев, соединив грамоту классического танца с фольклором, создал

новый жанр, до него не входивший в перечень видов хореографического искусства – жанр народно-сценического танца. Он называл его пластическим портретом народа, немой поэзией, зримой песней.

Ансамбль Игоря Моисеева внёс выдающийся вклад в дело сближения народов, в дело мира, в то, что мы называем художественной цивилизацией.

В 1943 году – в самое тяжелое для нашей страны время, Игорь Моисеев, при

поддержке правительства, создает первую в мире профессиональную Школу-студию народного танца при ансамбле, чтобы на месте готовить молодых артистов.

Рядом с названием «Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева» вот уже 85 лет журналисты и репортеры повторяют слово «первый» и это – не случайно. Балет Игоря Моисеева первым выстроил культурные мосты между СССР, странами Европы, Азии, Африки, северной и южной Америки, Австралии! Его называют дипломатом от культуры: он говорит на международном языке, понятном каждому – моисеевском языке народного танца. Ансамбль первым среди ансамблей народного танца удостоен звания академического (1967г.). Ансамбль первым награжден Орденом Дружбы народов (1987г.), в 2011 году ГААНТ удостоен Диплома и Медали ЮНЕСКО «Пять континентов», в 2015-м указом президента Российской Федерации отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

Философия Игоря Моисеева – это философия добра, философия первенства:

всегда быть впереди, сближать людей разных национальностей, рас и вероисповеданий.

«Сегодня шедевры Игоря Моисеева, признанные во всем мире, танцует уже

седьмое поколение моисеевцев, сохраняя и продолжая все традиции, заложенные мастером. Всё вокруг вроде бы устаревает, требует обновления, а у Игоря Моисеева – вневременное, уникальное восприятие мира, сложившееся в палитру, какой не найти ниу одного хореографа», – говорит художественный руководитель-директор ГААНТ имени Игоря Моисеева, народная артистка России Елена Щербакова.

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» основан в 2006 году российским предпринимателем и филантропом Алишером Усмановым. Фонд занимает лидирующие позиции среди крупнейших некоммерческих организаций России, поддерживающих культурное и социальное развитие страны. Среди партнеров Фонда все ключевые институции России в области культуры и искусства с мировыми именами: Мариинский театр под руководством Валерия Гергиева, Музей современного искусства «Гараж», Государственная Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля, ГААНТ им. И. Моисеева, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Театр на Бронной, Малый драматический театр – театр Европы и др.

Фонд «Искусство, наука и спорт» осуществляет деятельность в области устойчивого развития малых городов России и профессионализации регионального некоммерческого сектора. Фонд занимается поддержкой любительского спорта, спортивной интеграцией людей с ограниченными возможностями здоровья, а также популяризацией здорового образа жизни.

Являясь активным участником развития инклюзии и доступной среды, в том числе в области культуры и искусства, Фонд предлагает людям с инвалидностью по зрению актуальные сервисные решения для самореализации, развития и интеграции в общество, реализуя программу «Особый взгляд».