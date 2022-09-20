МОСКОВСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С АБХАЗСКИМИ МЕДИКАМИ

На встрече договорились о сотрудничестве в плане оказания медицинской помощи жителям Республики Абхазия по сердечно - сосудистым патологиям. Также медики центра готовы консультировать абхазских врачей, в том числе и с помощью телемедицины.

Предварительно согласовали вопрос выезда экспертов ФГБУ «НМИЦ кардиологии» в Абхазию, для ознакомления с работой кардиологических служб в республике. При этом, по приезду специалистов, обсудят логистику направления сложных пациентов в крупные центры Российской Федерации, а также госпитализацию плановых и экстренных пациентов по полису ОМС.