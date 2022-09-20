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Абхазия Информ

МОСКОВСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С АБХАЗСКИМИ МЕДИКАМИ

Новости Вторник, 20 сентября 2022 11:19
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МОСКОВСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С АБХАЗСКИМИ МЕДИКАМИ

Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки Министра здравоохранения Эдуарда Бутба в Москву, состоялась встреча с генеральным директором Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России, академиком РАН, профессором, доктором медицинских наук, заслуженным врачом РФ Анатолием Бойцовым.

На встрече договорились о сотрудничестве в плане оказания медицинской помощи жителям Республики Абхазия по сердечно - сосудистым патологиям. Также медики центра готовы консультировать абхазских врачей, в том числе и с помощью телемедицины.

Предварительно согласовали вопрос выезда экспертов ФГБУ «НМИЦ кардиологии» в Абхазию, для ознакомления с работой кардиологических служб в республике. При этом, по приезду специалистов, обсудят логистику направления сложных пациентов в крупные центры Российской Федерации, а также госпитализацию плановых и экстренных пациентов по полису ОМС.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 20 сентября 2022 11:22

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