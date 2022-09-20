Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. Восемь курсантов из Абхазии, обучающихся в Академии государственной противопожарной службы МЧС России, приняли присягу на верность Родине.

Церемония проходила в Москве. В приветственном видеообращении к курсантам министр по ЧС РА, генерал-лейтенант Лев Квициния поздравил их со столь значимым событием и пожелал успехов в нелегком пути постижения профессиональных знаний и навыков.

Согласно межправительственному соглашению курсанты из Республики Абхазия обучаются в профильных вузах МЧС России с 2011 года.