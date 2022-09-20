«МОСТИК СЧАСТЬЯ» В СУХУМЕ

Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме появился «Мостик Счастья», пишут в соцсетях. Мост построен через реку Сухумка, недалеко от комплекса правительственных зданий.

За 10 дней с момента окончания строительных работ он стал центром притяжения для многих горожан.