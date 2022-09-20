ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Черкесске прошел Открытый республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта России Роберта Джемакулова. В турнире приняли участие около 400 юных спортсменов из Абхазии, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Краснодарского края и других регионов России.

По итогам турнира абхазские спортсмены заняли одно второе и четыре третьих места.