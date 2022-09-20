ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Черкесске прошел Открытый республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта России Роберта Джемакулова. В турнире приняли участие около 400 юных спортсменов из Абхазии, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Краснодарского края и других регионов России.
По итогам турнира абхазские спортсмены заняли одно второе и четыре третьих места.
Второе место занял Никита Лежия (в/к-41 кг), третьи места заняли Сандро Жиба (в/к-39 кг), Абазг Фет-оглы (в/к-30 кг), Данат Партанадзе (в/к-33 кг) и Максим Адлейба (в/к-44 кг).
Тренируют спортсменов Игорь Берая, Джон Партанадзе, Размик Алабян и Мераб Хашба.
Спортсмены на соревнования командированы Республиканской детско-юношеской спортивной школой бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания.