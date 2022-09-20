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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новости Вторник, 20 сентября 2022 20:13
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. На основании утвержденного плана работы Генеральной прокуратуры Республики Абхазия на 2 полугодие 2022 года Управлением по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры продолжается проверка соблюдения закона Республики Абхазия «О защите прав потребителей», налогового и иного законодательства Республики Абхазия в сфере туристической деятельности.

В ходе проверки за период с 25.08.2022 года по 20.09.2022 года мерами прокурорского реагирования налогоплательщиками были погашены задолженности по налоговым платежам в размере 10 591 388 рублей (десять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча триста восемьдесят восемь рублей), всего на общую сумму 33 667 905  рублей (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот пять рублей).

Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия Генеральной прокураты Республики Абхазия проверка продолжается.

По итогам проверки будут приняты предусмотренные законом меры.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 20 сентября 2022 20:17

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