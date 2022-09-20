КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ

Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. Под председательством генпрокурора Абхазии Адгура Агрба проведено расширенное Координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики по результатам уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности за период с 2019 года по 2021 год и обобщения по уголовным делам, возбужденным в 2021 году по фактам хищения чужого имущества, на предмет соблюдения требований УПК РА.

В совещании приняли участие: замгенпрокурора – военный прокурор РА Тарба Р.Б., министр внутренних дел Бутба В.С., начальник Государственной службы охраны Дбар Д.С., зампредседателя Государственного таможенного комитета Шамба М.С., начальники и заместители управлений Генеральной прокуратуры, прокурор города Сухум, прокуроры районов, специализированные прокуроры и их заместители, заместитель министра ВД РА – начальник Следственного управления МВД Карагозян Э.М., начальник отдела коррупционной направленности, налоговых преступлений и хищений бюджетных средств Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Гиголаев В.Г., начальник Управления уголовного розыска МВД Габлия А.С., начальник отдела СГБ Гумба А.В.

В первой части мероприятия обсуждалось исполнение решений Координационного совещания правоохранительных органов от 28 декабря 2021 года о результатах уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности за период с 2019 по 2021 годы.

На координационном совещании также шла речь о том, как обстоят дела с соблюдением требований УПК РА при рассмотрении уголовных дел, возбужденных в 2021 году по фактам хищения чужого имущества.

По словам генпрокурора, в этом году наблюдается значительный рост выявленных преступлений коррупционной направленности. СГБ направило в Генеральную прокуратуру большое количество материалов. По некоторым из них уже приняты процессуальные решения, и они находятся в производстве. Например, дана правовая оценка возбуждению уголовного дела в отношении бывшего главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик.

Агрба положительно оценил работу оперативных служб органов внутренних дел. «Вы проводите исследования и предоставляете материалы, на которые опираются следователи, прокуроры и судебные органы», – отметил он. Генпрокурор рассказал, что в следственном отделе МВД больше года находится очень сложное коррупционное дело. Срок работы с ним затянулся, так как необходимо выполнить много следственных действий. Некоторые экспертизы проводятся в России, так как в Абхазии их выполнить не представляется возможным.

«На моей памяти таких масштабных дел, связанных с коррупцией, еще не было», – подчеркнул генпрокурор.

По его мнению, коррупционные дела очень трудно выявить и раскрывать, так как за каждым таким делом стоит «скрытая мошенническая схема».

«Чтобы раскрыть ее, необходимо приложить большой труд, что мы сегодня и пытаемся делать», – отметил он.

Агрба также сказал, что сегодня раскрываемость по тяжким и особо тяжким преступлениям «очень высокая».

По итогам Координационного совещания подготовлено Постановление, которое будет разослано членам Координационного совещания правоохранительных органов РА с учетом замечаний и предложений.