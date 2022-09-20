ДАУР КОВЕ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ СЕРГЕЯ ПУСКЕПАЛИСА

«От имени Министерства культуры Республики Абхазия и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования по поводу трагической гибели выдающегося актёра, театрального режиссёра, заслуженного артиста России, художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова Сергея Пускепалиса.

В лице Сергея Витауто Пускепалиса из жизни ушел воистину талантливый человек. Это был блистательный актер, всецело посвятивший себя служению сцене. Несомненно, он оставил после себя богатое наследие, его актерские и режиссерские работы не раз были отмечены на различных кинофестивалях. Превосходная игра, незаурядное мастерство, яркий артистический темперамент снискали ему заслуженную славу и любовь зрителей.

В Абхазии с глубокой болью восприняли эту трагическую новость. Весной этого года у поклонников театрального искусства в Абхазии была уникальная возможность прикоснуться к творчеству великого мастера. В рамках гастролей Волковского театра Сергей Пускепалис встречался со студентами Абхазского государственного университета.

Выражаем слова поддержки родным и близким, а также коллегам Сергея Пускепалиса. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах».