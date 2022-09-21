СОВЕЩАНИЕ В ДИРЕКТОРАМИ ГУП СИСТЕМЫ МИНТУРИЗМА
Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Подведению промежуточных итогов туристического сезона посвящалось рабочее совещание, которое провел министр туризма Теймураз Хишба с директорами государственных унитарных предприятий системы Минтуризма.
В совещании участвовали директор Объединения пансионатов «Курорт Пицунда» Фрикан Гунба, заместитель директора Комплекса Новоафонской пещеры Дамей Смыр, директор пансионата «Айтар» Тимур Адлейба и директор национальной туристической компании «Турист» Руслан Кокоскерия, а также заместители министра Дмитрий Зантария и Астамур Барциц.
Теймураз Хишба дал в целом положительную оценку работе подведомственных министерству унитарных предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.