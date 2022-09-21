ВНИМАНИЕ – ФЕЙК!

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Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия сообщает о намерении наших оппонентов сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в Российской Федерации частичной мобилизации, при этом выполняя задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений.
МИД просит сограждан проявлять осмотрительность в этом важном вопросе, опираться только на официальные источники информации.
Речь идет о растиражированное в интернет-пространстве заявление статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской Федерации Н.А. Панкова о частичной мобилизации в Республике Абхазия, который на самом деле является информационным вбросом.