ВНИМАНИЕ – ФЕЙК!

Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия сообщает о намерении наших оппонентов сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в Российской Федерации частичной мобилизации, при этом выполняя задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений.



МИД просит сограждан проявлять осмотрительность в этом важном вопросе, опираться только на официальные источники информации.