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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ В ЦАНДРИПШЕ

Новости Среда, 21 сентября 2022 20:01
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ В ЦАНДРИПШЕ
Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по факту имевшего место 20 сентября 2022 г. в поселке Цандрипш Гагрского района.
20 сентября 2022 г. примерно в 14 часов, в поселке Цандрипш Гагрского района, по улице Октябрьская неустановленное следствием лицо, подъехав на автомашине марки «Тойота» за регистрационным знаком С883BK ABH к центру поселка, действуя умышленно и осознавая противоправность своих действий, направленных на причинение смерти другому человеку, из имевшегося при себе гладкоствольного охотничьего ружья за №5299, снаряженного дробовыми патронами 16 калибра, общеопасным способом  умышленно произвел два выстрела в Анкваб Ш.Д., последний был своевременно доставлен в Гагрскую ЦРБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
 
После совершенного преступления  неустановленное следствием лицо на автомашине марки «Тойота» скрылось с места преступления в неизвестном направлении.

По данному факту прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 29 и п. «е»  части 2 статьи 99 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лица, совершившего  данное преступление. 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 21 сентября 2022 20:10

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