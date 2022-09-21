ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ В ЦАНДРИПШЕ

Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по факту имевшего место 20 сентября 2022 г. в поселке Цандрипш Гагрского района.

20 сентября 2022 г. примерно в 14 часов, в поселке Цандрипш Гагрского района, по улице Октябрьская неустановленное следствием лицо, подъехав на автомашине марки «Тойота» за регистрационным знаком С883BK ABH к центру поселка, действуя умышленно и осознавая противоправность своих действий, направленных на причинение смерти другому человеку, из имевшегося при себе гладкоствольного охотничьего ружья за №5299, снаряженного дробовыми патронами 16 калибра, общеопасным способом умышленно произвел два выстрела в Анкваб Ш.Д., последний был своевременно доставлен в Гагрскую ЦРБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

После совершенного преступления неустановленное следствием лицо на автомашине марки «Тойота» скрылось с места преступления в неизвестном направлении.

По данному факту прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 29 и п. «е» части 2 статьи 99 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лица, совершившего данное преступление.