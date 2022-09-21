С НАЧАЛА ГОДА В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1 МЛРД ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

При плане в 1 млрд 512 млн 500 тыс. рублей за 8 месяцев 2022 г. поступил 1 млрд 882 млн рублей, а с 1 по 21 сентября таможенные платежи составили 174 млн 900 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма таможенных платежей составляет 2 млрд 56 млн 900 тыс. рублей.



Руководство Таможенного комитета отмечает, что наблюдается сокращение объемов платежей по акцизным товарам (алкогольная и табачная продукция). Это связано с нарушением логистики поставок, вызванным известными санкционными обстоятельствами. По этой причине ГТК констатирует выпадение из планируемых акцизных доходов 460 млн рублей.



По мнению председателя ГТК Отара Хеция, возникшие проблемы не скажутся на итоговых показателях.



Премьер-министр поручил руководству ГТК максимально сосредоточиться на исполнении плановых заданий.

Об этом сообщает сайт КМ.