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Абхазия Информ

С НАЧАЛА ГОДА В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1 МЛРД ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Новости Среда, 21 сентября 2022 20:11
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С НАЧАЛА ГОДА В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1 МЛРД ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Исполнение плановых задач по таможенным платежам обсуждалось в ходе рабочей встречи премьер-министра Александра Анкваба с руководителями  Государственного таможенного комитета республики Отаром Хеция и Алиасом Лабахуа,

По информации ГТК, выполнение годового плана составило 82,4%.

При плане в 1 млрд 512 млн 500 тыс. рублей за 8 месяцев 2022 г. поступил 1 млрд 882 млн рублей, а с 1 по 21 сентября таможенные платежи составили 174 млн 900 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма таможенных платежей составляет 2 млрд 56 млн 900 тыс. рублей.

Руководство Таможенного комитета отмечает,  что наблюдается сокращение объемов платежей по акцизным товарам (алкогольная и табачная продукция). Это связано с нарушением логистики поставок, вызванным известными санкционными обстоятельствами. По этой  причине ГТК констатирует выпадение из планируемых акцизных доходов 460 млн рублей.

По мнению председателя ГТК Отара Хеция, возникшие проблемы не скажутся на итоговых показателях.

Премьер-министр поручил руководству ГТК максимально сосредоточиться на исполнении плановых заданий.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 21 сентября 2022 20:17

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