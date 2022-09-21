В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
Новости Среда, 21 сентября 2022 20:18
Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Вопросам работы пенсионной системы республики, существующим проблемам и улучшению результативности деятельности Пенсионного фонда было посвящено совещание, проведенное премьер-министром Александром Анквабом с участием министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба, председателя Пенсионного фонда Дениса Гулария, председателя парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслана Халваша, председателя Национального банка Беслана Барателия.
По информации Дениса Гулария с января по 1 сентября текущего года на выплату пенсий, пособий и доплат направлено 825 млн 828 тыс. рублей, что на 83 млн больше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период было выплачено 742 млн 280 тыс. рублей.
За 8 месяцев этого года в Пенсионный фонд поступили страховые взносы в сумме 679 млн 610 тыс. рублей, что на 100 млн 126 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Дотации из республиканского бюджета составили 140 млн руб.
Количество получателей пенсий и пособий в 2022 году составляет 49 172 человека, что на 968 человек больше, чем в прошлом году.
Получателями доплат к пенсии являются 11 387 человек, что на 1 577 человек больше, чем в 2021 году.
Сумма доплат к пенсиям с начала 2022 года по 1 сентября составила 190 млн 272 тыс. рублей, что на 65 млн 272 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.
Отставание по выплатам пенсий и пособий существенно сократилось. Пенсионный фонд планирует полностью наверстать отставание: с 19 сентября Фонд начал финансирование пенсий за текущий месяц категориям пенсионеров, связанным с Отечественной войной 1992-93гг.
Кроме того, Пенсионный фонд до конца года рассчитывает на еще большее увеличение поступлений страховых взносов.
По информации председателя Национального банка Беслана Барателия число получателей российской пенсии сократилось с 32 тысяч 200 граждан до примерно 25 тысяч человек. В этой связи Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплаты пенсий. Раньше она выплачивалась в течение 10-15 рабочих дней, в связи с чем шестая возрастная группа получала пенсии с задержкой на следующий месяц. Теперь пенсии будут выдаваться в течение 8-10 рабочих дней, что позволит выровнять график выплат «месяц в месяц».
Премьер-министр поручил руководителям министерства и фонда принять все необходимые меры по своевременным выплатам пенсий, пособий и доплат, улучшить результаты поступлений страховых взносов, более активно работать с должниками.
Александр Анкваб предложил Минсоцобеспечению и Пенсионному фонду проработать совместно с парламентским Комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам нормативно-правовые механизмы в целях улучшения работы пенсионной системы страны.
За 8 месяцев этого года в Пенсионный фонд поступили страховые взносы в сумме 679 млн 610 тыс. рублей, что на 100 млн 126 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Дотации из республиканского бюджета составили 140 млн руб.
Количество получателей пенсий и пособий в 2022 году составляет 49 172 человека, что на 968 человек больше, чем в прошлом году.
Получателями доплат к пенсии являются 11 387 человек, что на 1 577 человек больше, чем в 2021 году.
Сумма доплат к пенсиям с начала 2022 года по 1 сентября составила 190 млн 272 тыс. рублей, что на 65 млн 272 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.
Отставание по выплатам пенсий и пособий существенно сократилось. Пенсионный фонд планирует полностью наверстать отставание: с 19 сентября Фонд начал финансирование пенсий за текущий месяц категориям пенсионеров, связанным с Отечественной войной 1992-93гг.
Кроме того, Пенсионный фонд до конца года рассчитывает на еще большее увеличение поступлений страховых взносов.
По информации председателя Национального банка Беслана Барателия число получателей российской пенсии сократилось с 32 тысяч 200 граждан до примерно 25 тысяч человек. В этой связи Сбербанк Абхазии пересмотрел график выплаты пенсий. Раньше она выплачивалась в течение 10-15 рабочих дней, в связи с чем шестая возрастная группа получала пенсии с задержкой на следующий месяц. Теперь пенсии будут выдаваться в течение 8-10 рабочих дней, что позволит выровнять график выплат «месяц в месяц».
Премьер-министр поручил руководителям министерства и фонда принять все необходимые меры по своевременным выплатам пенсий, пособий и доплат, улучшить результаты поступлений страховых взносов, более активно работать с должниками.
Александр Анкваб предложил Минсоцобеспечению и Пенсионному фонду проработать совместно с парламентским Комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам нормативно-правовые механизмы в целях улучшения работы пенсионной системы страны.