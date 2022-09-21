В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Вопросам работы пенсионной системы республики, существующим проблемам и улучшению результативности деятельности Пенсионного фонда было посвящено совещание, проведенное премьер-министром Александром Анквабом с участием министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба, председателя Пенсионного фонда Дениса Гулария, председателя парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслана Халваша, председателя Национального банка Беслана Барателия.

