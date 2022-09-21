КАКАЯ СТРАНА СТАНЕТ ТРЕНДОМ ОСЕНИ?
Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Абхазия станет трендом осени – путешественники активно интересуются этой страной и ее колоритом. Это направление пользовалось популярностью летом и сейчас продолжает держать планку.
Однако, видимо, понимая свое превосходство, Абхазия не планирует снижать цены на туристические путевки.
«На данный момент, Абхазия уверенно держит летние ценники», – сообщили в Ассоциации туризма.
Но, несмотря на это, идет активное бронирование туров на осень.
Известно, что туристы предпочитают увидеть красоты Гагры, Сухума и Пицунды.
Эксперты туристической отрасли рассказали, что в гостиницах Абхазии наблюдается практически полный «стоп» даже в начале осени.
«Все лучшие отели Абхазии заполнены. Сейчас начинается самый комфортный сезон и по температуре, и по ценам на продукты в этой стране, поэтому туристы продолжат узнавать Абхазию», – резюмируют специалисты.