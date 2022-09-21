КАКАЯ СТРАНА СТАНЕТ ТРЕНДОМ ОСЕНИ?

Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Абхазия станет трендом осени – путешественники активно интересуются этой страной и ее колоритом. Это направление пользовалось популярностью летом и сейчас продолжает держать планку.

Однако, видимо, понимая свое превосходство, Абхазия не планирует снижать цены на туристические путевки.