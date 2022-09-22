АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. Под председательством президента Абхазии Аслана Бжания состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией. Президент заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, первого замминистра обороны Василия Лунева о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации.

Глава государства проинформировал о намерении в ближайшее время в очередной раз посетить военные подразделения Минобороны республики.



По итогам заседания Аслан Бжания дал соответствующие поручения государственным органам, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки.