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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Четверг, 22 сентября 2022 14:15
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. Под председательством президента Абхазии Аслана Бжания состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией. 

Президент заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, первого замминистра обороны Василия Лунева о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации. 

Глава государства проинформировал о намерении в ближайшее время в очередной раз посетить военные подразделения Минобороны республики. 

По итогам заседания Аслан Бжания дал соответствующие поручения государственным органам, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки. 

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 22 сентября 2022 14:21

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