КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИТСЯ 1 ОКТЯБРЯ
Новости Четверг, 22 сентября 2022 14:21
Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС РА, после консультаций с Государственным комитетом по экологии, назначила дату официального закрытия купального сезона.
С 1 октября 2022 года все пляжи на территории республики будут считаться нефункционирующими. В связи с чем из акваторий общественных пляжей будут изъяты ограничительные буи, а работа спасательных пунктов приостановлена.
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