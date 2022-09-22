КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИТСЯ 1 ОКТЯБРЯ

Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС РА, после консультаций с Государственным комитетом по экологии, назначила дату официального закрытия купального сезона.

С 1 октября 2022 года все пляжи на территории республики будут считаться нефункционирующими. В связи с чем из акваторий общественных пляжей будут изъяты ограничительные буи, а работа спасательных пунктов приостановлена.