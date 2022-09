В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «АЧАРА-ФЕСТ»

Праздник продолжат выступления государственного танцевального ансамбля и вокального коллектива.

На территории морского порта все пять дней будет работать ярмарка абхазского виноделия, национальных продуктов и традиционных абхазских промыслов. Будут представлены лучшие представители отрасли и самые качественные товары – Best of the best Абхазии. У гостей фестиваля будет возможность продегустировать все вина, купить понравившиеся и лично пообщаться с каждым из виноделов.

Выставочно-образовательная площадка этнопарка «Апсны-парк»: гончарные мастер-классы, мастер-класс по изготовлению традиционных абхазских сигар, выставка старинных абхазских костюмов и утвари. В фойе курортного зала - выставка-продажа картин современных абхазских художников.

В течение фестиваля предусмотрена и анимационная программа для детей у фонтана (шоу мыльных пузырей, ростовые куклы) и файер-шоу – праздник огня на набережной.

Во второй день фестиваля 18 октября пройдут весёлые командные соревнования для всех возрастов: «Бег в бочках» и «Сбор винограда». В кинотеатре курортного зала будет проводиться показ абхазских фильмов (на русском языке).

Театрализованное представление Ачара – абхазская свадьба, пройдет в третий день фестиваля 19 октября.

«Традиционная абхазская свадьба – это большой праздник в жизни любой абхазской семьи и у гостей фестиваля будет возможность увидеть, как это происходит вживую. Встреча невесты, жених верхом на коне, танцы и песни, традиции и обряды. «Курорт Пицунды», на территории которого будет проходить фестиваль, расположен на берегу Черного моря. Для гостей курорта, проживающих на территории объекта, будет приготовлен праздничный обед, который будет состоять из традиционной абхазской кухни (мамалыга, сыр, соус из алычи, соус из грецкого ореха, хачапур, курица, говядина, овощи, фрукты, сладости, вино и чача). Концертная программа с участием Государственного ансамбля народного танца Республики Абхазия. И завершится день праздничным фейерверком», – отмечается в пресс-релизе фестиваля.

20 октября пройдет командный творческий конкурс «Картина из фруктов и овощей». Участники конкурса попробуют за отведённое время сложить из фруктов и овощей настоящую картину в стиле Арчимбальдо. Победителей ждут ценные подарки. В концертном зале пройдёт показ мод современных абхазских дизайнеров. Зрители смогут приобрести понравившиеся модели – от башлыков до верхней одежды. А вечером пиратская дискотека-карнавал на набережной. Тема вечеринки «Пираты Карибского моря». Дресс-код соответствующий тематике и организаторы просят заранее позаботиться о костюмах, так как состоятся конкурс костюмов, розыгрыши с призами.

Образовательная викторина «Апсны. История, культура, современность» пройдет в день закрытия фестиваля. Те, кто внимательно слушал гидов на экскурсии, получат возможность выиграть призы, продемонстрировав свои знания по истории Абхазии.

Арт-фестиваль «АЧАРА-ФЕСТ» проводится при поддержке Министерства по туризму РА, Министерства культуры РА, Администрации г. Пицунда, Торгово-промышленной палаты Абхазии и оператора мобильной связи «АКВАФОН-GSM».

Фестиваль пройдет на территории курортного комплекса «Пицунда». Предлагаются номера с размещением в корпусах «Апсны», «Бзыбь», «Колхида», «Золотое Руно», «Амра», «Маяк». В стоимость включено: размещение в выбранной категории, трехразовое питание «шведский стол», пользование пляжем, зонтами, лежаками, Wi-Fi, браслет гостю фестиваля при заселении, который обеспечит доступ ко всем активностям по программе, карта и программа фестиваля с таймингом.

Гости фестиваля могут разместиться как на территории самого комплекса, так и в других отелях города Пицунда.

Бронировать номера можно по телефону: +7940925-32-25 (МУП Администрации города Сухум «Арго-Инвест»).

Об этом сообщает сайт столицы.