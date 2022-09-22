УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ СТОЛИЦЫ РАССКАЖУТ О БОЕВОМ ПУТИ ВОИНОВ, ЧЬИМИ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ГОРОДА

Каждая школа имеет возможность рассказать историю одной улицы – одного героя в виде репортажа.

Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. Управлением образования Администрации города Сухум в продолжение реализации проекта «Что я знаю о городе, в котором живу и учусь» учреждена акция «Улица памяти». Ко дню освобождения города Сухум, учащиеся школ столицы расскажут о боевом пути прославленных воинов, чьими именами названы улицы нашего города.

Целью акции является формирование основополагающих нравственных и духовных ценностей учащихся, воспитания в них чувства патриотизма, осознания того, что история города – это часть истории страны.

Кроме того, в преддверии празднования 29-ой годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях города Сухум пройдут акции памяти: митинги «Это – наша война, это – наша Победа!»; операция «поиск» (сбор материалов о ветеранах войны); вахта памяти; встреча с ветеранами; классные часы, уроки мужества, утренники и др.

Эти мероприятия позволяют не только почтить память героев войны и тыла, высказать им слова благодарности, но и дают возможность детям узнать об Отечественной войне народа Абхазии, прикоснуться к живой частице истории великого подвига нашего народа.



Об этом сообщает сайт столицы.