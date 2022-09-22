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Абхазия Информ

БЕСЛАН ДЖОПУА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ

Новости Четверг, 22 сентября 2022 14:34
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БЕСЛАН ДЖОПУА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ

Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. Делегация министерства сельского хозяйства во главе с первым вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа приняла участие в V GLOBAL FISHERY FORUM SEAFOOD EXPO RUSSIA, который проходит в г. Санкт-Петербург 21-23 сентября 2022года.

Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – это главное конгрессное мероприятие российской рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, ключевое B2B событие российской рыбной отрасли. В нем принимают участие представители всех областей рыбной промышленности. На площадках форума планируется обсудить ряд вопросов: от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю.

Важные темы встреч на форуме: экономическая эффективность и социальная стабильность рыбного промысла.

К участию в форуме были приглашены представители министерств и ведомств России, иностранные делегации, руководители ассоциаций и союзов, рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих копаний. Среди участников церемонии министры сельского хозяйства России, Белоруссии, Абхазии, Мьянмы, Аргентины, Мавритании.

Принимающую сторону представлял губернатор Петербурга Александр Беглов и министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

В состав абхазской делегации так же вошли заместитель министра сельского хозяйства Артуш Сарибекян и Генеральный директор ООО СП «Абхазморпром» Тимур Логуа.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 22 сентября 2022 14:36

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