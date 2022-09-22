ДЕЛЕГАЦИЯ МО АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 32-Й ГОДОВЩИНЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЮО

Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. На праздничные мероприятия, посвященные 32-й годовщине провозглашения республики Южная Осетия, была приглашена делегация Министерства обороны Республики Абхазия во главе с замминистра генерал-майор Нодаром Авидзба.

В ходе торжественного собрания Нодар Авидзба, от имени руководства Минобороны, военнослужащих Вооруженных сил Абхазии поздравил руководство оборонного ведомства Республики Южная Осетия и передал министру обороны полковнику Марату Павлову поздравительный адрес министра генерал-полковника Владимира Ануа.

Также, в ходе визита, от его имени были переданы памятные подарки президенту и министру обороны Республики Южная Осетия.

День республики по традиции отметили военным парадом войск Цхинвальского гарнизона на Театральной площади.

После парада делегация Республики Абхазия посетила праздник «Аланское подворье», который проходил в «Пионерском парке».

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе Советского Союза. Это решение стало одним из первых шагов на пути к независимости и международному признанию РЮО.