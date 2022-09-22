 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
августа 31 2022

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Абхазия может присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом в эфире «Соловьев live» заявил…
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МО АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 32-Й ГОДОВЩИНЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЮО

Новости Четверг, 22 сентября 2022 14:42
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ МО АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 32-Й ГОДОВЩИНЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЮО

Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. На праздничные мероприятия, посвященные 32-й годовщине провозглашения республики Южная Осетия, была приглашена делегация Министерства обороны Республики Абхазия во главе с замминистра генерал-майор Нодаром Авидзба.

В ходе торжественного собрания Нодар Авидзба, от имени руководства Минобороны, военнослужащих Вооруженных сил Абхазии поздравил руководство оборонного ведомства Республики Южная Осетия и передал министру обороны полковнику Марату Павлову поздравительный адрес министра генерал-полковника Владимира Ануа.

Также, в ходе визита, от его имени были переданы памятные подарки президенту и министру обороны Республики Южная Осетия.

День республики по традиции отметили военным парадом войск Цхинвальского гарнизона на Театральной площади.

После парада делегация Республики Абхазия посетила праздник «Аланское подворье», который проходил в «Пионерском парке».

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе Советского Союза. Это решение стало одним из первых шагов на пути к независимости и международному признанию РЮО.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 22 сентября 2022 14:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН ДЖОПУА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.