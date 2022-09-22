ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Военным комиссаром Республики Абхазия в интервью информационному агентству Спутник, был высказан комментарий относительно частичной мобилизации в Российской Федерации.

Данная точка зрения не отображает позиции Министерства обороны, а является частной точкой зрения Беслана Алексеевича Тарба.

Со своей стороны, Министерство обороны Республики Абхазия считает необходимым заявить, что распространённая в средствах массовой информации высказывание Статс-секретаря – Заместителя Министра обороны Николая Панкова является фейком, и не соответствует действительности.

Министерство обороны Республики Абхазия выполняет задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией.