ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ
Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия уполномочено заявить:
Военным комиссаром Республики Абхазия в интервью информационному агентству Спутник, был высказан комментарий относительно частичной мобилизации в Российской Федерации.
Данная точка зрения не отображает позиции Министерства обороны, а является частной точкой зрения Беслана Алексеевича Тарба.
Со своей стороны, Министерство обороны Республики Абхазия считает необходимым заявить, что распространённая в средствах массовой информации высказывание Статс-секретаря – Заместителя Министра обороны Николая Панкова является фейком, и не соответствует действительности.
Министерство обороны Республики Абхазия выполняет задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией.
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