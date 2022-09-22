СТОИМОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В СУХУМЕ НА 21 АВГУСТА
Новости Четверг, 22 сентября 2022 14:59
Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. Инфографика розничной стоимости продовольственных товаров в Сухуме на 21 августа 2022 г.
(Стоимость указана за кг/л)
Изменение цен по сравнению с августом текущего года.
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