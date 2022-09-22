Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. С 28 сентября по 2 октября в городе Сухум пройдет Открытый республиканский турнир по баскетболу среди мужских команд ветеранов, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

В турнире планируется участие команд из Новосибирска, Волгограда, Ростова, Черкесска, Новороссийска, Славянска-на-Кубани, Ессентуков и Абхазии.