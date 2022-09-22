ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД ВЕТЕРАНОВ
Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. С 28 сентября по 2 октября в городе Сухум пройдет Открытый республиканский турнир по баскетболу среди мужских команд ветеранов, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
В турнире планируется участие команд из Новосибирска, Волгограда, Ростова, Черкесска, Новороссийска, Славянска-на-Кубани, Ессентуков и Абхазии.
Начало игр 28 сентября в 11:00, открытие турнира состоится 29 сентября в 13:00.
Турнир пройдет в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр (парк имени Надежды Курченко).
Главный судья – Александр Банников (Краснодар). Турнир организован Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту Федерацией баскетбола Абхазии.
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