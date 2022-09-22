ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ
Новости Четверг, 22 сентября 2022 15:19
Сухум. 22 сентября 2022. Абхазия-Информ. В московском «Вегас Сити Холле» прошел вечер профессионального бокса Shamo Boxing 72 «Дерись и побеждай».
В рамках вечера бокса состоялось девять поединков с участием как опытных боксеров, так и молодых, только дебютирующих в профи из Армении, Малави, России, Молдовы, Узбекистана, Южной Африки и Кыргызстана.
В турнире провел свой первый профессиональный бой абхазский боксер Герман Арджения, который в поединке, рассчитанном на четыре раунда, победил в первом техническим нокаутом спортсмена из Узбекистана Огарбека Темирова.
По словам его тренера Элизбара Джологуа, за 15 дней до боя Герману пришлось поменять оппонента, боксер из Узбекистана, кандидат в мастера спорта вышел в ринг на коротком уведомлении.
Герман Арджения – мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенств России, чемпион и серебряный призер первенств ЦФО, победитель первенства Московской области, победитель международных турниров памяти МС СССР Георгия Блаб и МС СССР Мартироса Нагуляна, победитель международного турнира в Армении (Арцах), признавался лучшим боксером на этих турнирах.
Он является воспитанником тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия.
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