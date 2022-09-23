СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ
Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. По итогам состоявшегося заседания Совета безопасности республики и в рамках поручения президента Абхазии премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с вице-премьерами Сергеем Пустоваловым и Владимиром Делба, в котором принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
Александр Анкваб поручил представить предложения по составу межведомственной рабочей группы для выработки рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии, организации работы врачебно-призывных комиссий, надлежащего взаимодействия с резервом Вооруженных Сил, ремонту жилищно-казарменного фонда и другим неотложным вопросам.
Рабочую группу возглавит вице-премьер Сергей Пустовалов.
Министру по чрезвычайным ситуациям поручено во взаимодействии с главами администраций районов и городов инвентаризировать объекты гражданской обороны.
Об этом сообщает сайт КМ.
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