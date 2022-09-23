Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. По итогам состоявшегося заседания Совета безопасности республики и в рамках поручения президента Абхазии премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с вице-премьерами Сергеем Пустоваловым и Владимиром Делба, в котором принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Александр Анкваб поручил представить предложения по составу межведомственной рабочей группы для выработки рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии, организации работы врачебно-призывных комиссий, надлежащего взаимодействия с резервом Вооруженных Сил, ремонту жилищно-казарменного фонда и другим неотложным вопросам.

Рабочую группу возглавит вице-премьер Сергей Пустовалов.

Министру по чрезвычайным ситуациям поручено во взаимодействии с главами администраций районов и городов инвентаризировать объекты гражданской обороны.

Об этом сообщает сайт КМ.