НА ПОЛИГОНЕ «НАГВАЛОУ» СОСТОЯЛИСЬ РОТНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2022 год, на общевойсковом полигоне «Нагвалоу» было проведено ротно-тактическое учение с боевой стрельбой. В нем была задействована танковая рота 2-го отдельного мотострелкового батальона.