АЛМАСА ДЖАПУА ПОДОЗРЕВАЮТ В ОБСТРЕЛЕ МАШИНЫ АСЛАНА БАСАРИЯ

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. Экс-депутата Парламента Абхазии Алмаса Джапуа подозревают в обстреле автомобиля, принадлежащего члену семьи бывшего главы «Черноморэнерго» Аслана Басария.

По версии следствия, вечером 10 августа Джапуа подъехал к месту жительства Басария в Сухуме на машине без госномеров и выстрелил не менее 50 раз в Lexus GX 460.