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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЗВАЛИ ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ – НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ВОЕННУЮ УГРОЗУ ГРУЗИИ

Новости Пятница, 23 сентября 2022 13:41
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В АБХАЗИИ НАЗВАЛИ ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ – НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ВОЕННУЮ УГРОЗУ ГРУЗИИ

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. Участники круглого стола на тему «Абхазия в современном мире: вызовы и угрозы», организованного Академией наук Абхазии, приняли по итогам заседания резолюцию. В документе ученые сформулировали, как должна, по их мнению, обеспечиваться безопасность Абхазии, и назвали стратегические задачи для укрепления государственности и экономического суверенитета республики:

«1. Участники круглого стола считают одной из главных причин нынешнего глобального противостояния стремление Запада окружить Россию военными базами и втянуть в военный блок НАТО как можно больше стран, особенно расположенных по периметру России, в том числе и Республику Грузия.

Последние события в мире и, особенно на Южном Кавказе, не могут не беспокоить Абхазию. Основным дестабилизирующим фактором для ситуации с безопасностью в республике остается неурегулированный конфликт с Грузией.

Грузия, активно поддерживаемая западными союзниками, постоянно нацелена на военный реванш и возвращение Абхазии под свою юрисдикцию.

Мы должны отдавать себе отчет, что в планах коллективного Запада по переустройству мира нет места государству Республика Абхазия. Именно поэтому главная цель Абхазии сегодня — нейтрализовать военную угрозу со стороны Грузии. И в этих условиях крайне важное стратегическое значение для сохранения нашего государства и этноса приобретают прочные, монолитные отношения с Российской Федерацией.читывая резкий рост военного потенциала противника, планы развязывания «второго фронта» против России на границах с Абхазией, укрепление всестороннего союзничества с Россией является для Абхазии жизненно необходимым. Присутствие в республике российских военных и дипломатических объектов стало для нашего населения гарантией спокойствия и безопасности.

2. Безопасность Республики Абхазия должна обеспечиваться непрерывно, считают участники дискуссии. В мирное время необходимо совершенствовать систему обороны страны, готовить государство и нашу экономику к функционированию в условиях военного времени, развивать военную инфраструктуру, создавать национальную систему охраны государственной границы, активно заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. В обществе должны понимать важность структур Министерства обороны Республики Абхазия и достойного финансирования соответствующих служб. При этом нельзя отказываться от дипломатических методов урегулирования конфликта, включая Женевский формат.

3. Важнейшей стратегической задачей для укрепления государственности и экономического суверенитета Республики Абхазия, по мнению участников круглого стола, является совершенствование правовых и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование всех звеньев системы государственного управления и национальной экономики. Стимул для развития экономики и обеспечения экономической безопасности государства мы черпаем во взаимовыгодном сотрудничестве с экономическими субъектами Российской Федерации и другими странами».

На конференции с докладом «Геополитическое положение Абхазии в контексте современного миропорядка» выступил директор Центра стратегических исследований при президенте РА академик АНА, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба. Начальник управления боевой подготовки Министерства обороны полковник Давид Бжания представил доклад «Военная безопасность Республики Абхазия: опасности, угрозы и проблемы». Доклад «Абхазо-российские экономические связи как фактор модернизации национальной экономики Абхазии» сделал директор Института экономики и права АНА доктор экономических наук Заур Шалашаа.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 23 сентября 2022 13:53

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