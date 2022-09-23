ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ТЕМУР ЧИЧБА

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. В производстве прокуратуры Гудаутского района находится уголовное дело по подозрению Чичба Темура Дианбевича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

23 ноября 2019 года в период времени с 04:00 часов до 06:00 часов Чичба Т.Д., находясь у себя дома по адресу: г. Гудаута, ул.Зухба, дом №22, из имеющегося у него охотничьего ружья, неустановленного образца, умышленно, с целью причинения смерти другому человеку, на почве ранее имевшегося между ними семейного конфликта, произвел выстрел в область шеи Котуа Т.Г., в результате чего последний скончался на месте.

30 декабря 2019 года Чичба Т.Д. был объявлен в розыск.

21 сентября 2022 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками ОУР ОВД по Гудаутскому району задержан ранее разыскиваемый Чичба Темур Дианбевич и водворен в ИВС Гудаутского РОВД.

В ближайшее время органом предварительного расследования в Гудаутский районный суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.