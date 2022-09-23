АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» НЕ СОСТОЯЛАСЬ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. Акция «Чистый город» в столице переносится в связи с погодными условиями. О новой дате проведения акции Администрация Сухума сообщит дополнительно.

В преддверии праздников Администрация Сухума приглашала 23 сентября жителей столицы, а также работников учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности принять активное участие в акции «Чистый город» и внести свой вклад в общее дело наведения порядка в столице.



