 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
августа 31 2022

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Абхазия может присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом в эфире «Соловьев live» заявил…
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ФЕСТИВАЛЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ

Новости Пятница, 23 сентября 2022 14:05
Оцените материал
(0 голосов)
СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ФЕСТИВАЛЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. С 23 по 26 сентября в Чечне состоится ежегодный ХII Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. В этом году Фестиваль пройдет в новом статусе – ранее он был Северо-Кавказским.

В Фестивале примут участие более 600 спортсменов из 14 субъектов России, а также представители Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской Народных Республик.

В течение трех дней спортивные сборные команды будут соревноваться в национальных и олимпийских видах спорта. В составе 40 человек спортсмены Абхазии примут участие в таких видах спорта как армрестлинг, мини-футбол, городошный спорт, перетягивание каната, легкая атлетика, стрельба из лука и шахматы.

В дисциплине «Армрестлинг» выступят Артур Миносян и Платон Берулава.

В дисциплине «Мини-футбол» выступят победители любительского турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии – команда СГБ (Мераб Чиковани, Инар Барциц, Владислав Мороз, Апаллон Жвания, Леон Тужба, Сергей Арнаут, Михаил Кутелия, Аслан Муцба, тренер – Рамхут Хагба).

В дисциплине «Городошный спорт» выступят Анрий Шулумба, Отар Сангулия, Ирэна Адлейба и Николь Джугелия, тренер – Инга Карчава.

В дисциплине «Перетягивание каната» выступят Тамаз Тарба, Андрей Салия, Александр Оганезов, Мурат Цаллагов, Тимур Делба, Эрик Гамгия, тренер Мамука Бжания.

В дисциплине «Легкая атлетика» выступят Тимур Кация, Константин Паньшин, Леон Когония, Энрики Малия, Щаризан Шакая, Сабина Партанадзе, Милана и Салима Палба, тренер – Лолита Назарс.

В дисциплине «Стрельба из лука» выступят Астамур Матуа и Илона Квициния.

В дисциплине «Шахматы» выступят Инара Аргун и Тенгиз Шанава.

В качестве почетных гостей в Фестивале примут участие председатель Госкомитета Джемал Губаз, заместитель председателя Мадина Воуба, депутат Парламента-Народного Собрания Абхазии Веанор Бебия, президент Федерации спортивной борьбы Абхазии Денис Царгуш, главный тренер национальной сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия и мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, председатель отделения РФСО «Спартак» в Абхазии Нодар Козаев.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 23 сентября 2022 14:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» НЕ СОСТОЯЛАСЬ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ПОГОДЫ ПРОДУКЦИЯ АБХАЗСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «АГРОПРОМКРЫМ 2022» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.