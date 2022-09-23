СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ФЕСТИВАЛЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. С 23 по 26 сентября в Чечне состоится ежегодный ХII Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. В этом году Фестиваль пройдет в новом статусе – ранее он был Северо-Кавказским.

В Фестивале примут участие более 600 спортсменов из 14 субъектов России, а также представители Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской Народных Республик.