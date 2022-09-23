СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ФЕСТИВАЛЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ
Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. С 23 по 26 сентября в Чечне состоится ежегодный ХII Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. В этом году Фестиваль пройдет в новом статусе – ранее он был Северо-Кавказским.
В Фестивале примут участие более 600 спортсменов из 14 субъектов России, а также представители Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской Народных Республик.
В течение трех дней спортивные сборные команды будут соревноваться в национальных и олимпийских видах спорта. В составе 40 человек спортсмены Абхазии примут участие в таких видах спорта как армрестлинг, мини-футбол, городошный спорт, перетягивание каната, легкая атлетика, стрельба из лука и шахматы.
В дисциплине «Армрестлинг» выступят Артур Миносян и Платон Берулава.
В дисциплине «Мини-футбол» выступят победители любительского турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии – команда СГБ (Мераб Чиковани, Инар Барциц, Владислав Мороз, Апаллон Жвания, Леон Тужба, Сергей Арнаут, Михаил Кутелия, Аслан Муцба, тренер – Рамхут Хагба).
В дисциплине «Городошный спорт» выступят Анрий Шулумба, Отар Сангулия, Ирэна Адлейба и Николь Джугелия, тренер – Инга Карчава.
В дисциплине «Перетягивание каната» выступят Тамаз Тарба, Андрей Салия, Александр Оганезов, Мурат Цаллагов, Тимур Делба, Эрик Гамгия, тренер Мамука Бжания.
В дисциплине «Легкая атлетика» выступят Тимур Кация, Константин Паньшин, Леон Когония, Энрики Малия, Щаризан Шакая, Сабина Партанадзе, Милана и Салима Палба, тренер – Лолита Назарс.
В дисциплине «Стрельба из лука» выступят Астамур Матуа и Илона Квициния.
В дисциплине «Шахматы» выступят Инара Аргун и Тенгиз Шанава.
В качестве почетных гостей в Фестивале примут участие председатель Госкомитета Джемал Губаз, заместитель председателя Мадина Воуба, депутат Парламента-Народного Собрания Абхазии Веанор Бебия, президент Федерации спортивной борьбы Абхазии Денис Царгуш, главный тренер национальной сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия и мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, председатель отделения РФСО «Спартак» в Абхазии Нодар Козаев.
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