ПРОДУКЦИЯ АБХАЗСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «АГРОПРОМКРЫМ 2022»

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. В рамках реализации комплексного Плана по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым, делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия принимает участие в Агропромышленной выставке в Крыму «АгроПромКрым», которая проходит 22-23 сентября в выставочном комплексе «Симферополь Экспо».

Организаторами выставки являются «Таврида Экспо» и ТПП Республики Крым.

На выставке представлена продукция абхазских производителей – обществ с ограниченной ответственностью «Вина и Воды Абхазии», «Дурипшская винодельня», «ШатоАбхаз», «Рубин», «Абхазпродукт», «Аргун Иашта», Пивоваренный завод «Сухумский», «Минеральные воды Абхазии», «Золото Абхазии», Национальный коммуникационный бренд «Сделано в Абхазии».

В мероприятии принимает участие более 100 компаний регионов Российской Федерации.

Участие абхазской делегации в выставке связано с поиском новых партнеров в целях расширения сотрудничества и увеличения экспортных поставок абхазской продукции в Республику Крым.

АгроПромКрым 2022 позволит ознакомиться с продукцией производителей и дистрибьюторов сельхозтехники, удобрений, семян, а также провести переговоры по интересующим темам со специалистами агрокомплексов, фермерских хозяйств и переработчиков сельхозпродукции.