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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ ВЗЯЛО НА КОНТРОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАПАДНЫМ ФОНДОМ БЕРГХОФА

Новости Пятница, 23 сентября 2022 14:34
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МИД АБХАЗИИ ВЗЯЛО НА КОНТРОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАПАДНЫМ ФОНДОМ БЕРГХОФА

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии берет на особый контроль любое взаимодействие местных организаций с западным Фондом Бергхофа, по инициативе которого уже несколько лет организуются встречи и онлайн-дискуссии между молодежью Абхазии и Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире Государственного абхазского телевидения в четверг вечером.

«Запад реализует на нашей территории свою традиционную стратегию, чтобы интегрировать нас с Грузией, следовательно, достичь цели программы «Вовлечение путем сотрудничества». Уже несколько лет по инициативе Фонда Бергхофа организуются встречи и онлайн-дискуссии между молодежью Абхазии и Грузии с целью установления прямого диалога между ними по теме так называемого прощения и примирения после войны. Мы берем на особый контроль любое взаимодействие с Фондом Бергхофа. Просим без согласования с МИД Абхазии не вступать в диалог с сотрудниками фонда, не проводить никаких мероприятий и онлайн-дискуссий», – сказал Ардзинба.

Глава МИД подчеркнул, что Фонд Бергхофа «не имеет правовых оснований для работы в Абхазии – организация не имеет даже регистрации в республике, а учредителями и партнерами фонда являются министерство иностранных дел ФРГ, Всемирный банк и другие структуры, вовлеченные в реализацию политики изоляции Абхазии».

Кроме того, Ардзинба сообщил об итогах проведенной в Москве экспертизы электронных приборов, расставленных по территории Абхазии западными НПО «якобы с целью сбора информации о климатических изменениях в Абхазии».

«Результаты исследования показали, что данные приборы располагают возможностями проведения разведки. В связи с этим принято решение о том, чтобы работа этого оборудования в Абхазии была приостановлена», – сказал он.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 23 сентября 2022 14:44

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