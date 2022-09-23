В МЧС АБХАЗИИ ДОСТАВЛЕНО 20 ТОНН ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. 20 тонн пенообразователя для тушения пожаров доставлено в МЧС Абхазии.
Таким образом, пожарные подразделения страны смогут пополнить свои запасы вышеозначенного противопожарного средства. Пенообразователь приобретен на средства государственного бюджета в рамках утвержденного бюджета спасательного ведомства страны.
Для личного состава приобретен полный комплект зимнего обмундирования.
По словам руководства МЧС, также решается вопрос дополнительной закупки специальной боевой одежды для пожарных.
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