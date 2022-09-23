ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ МИНОБОРОНЫ

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия состоялась встреча депутатов с представителями Министерства обороны Республики Абхазия. Во встрече участвовали министр обороны Владимир Ануа, его заместители Беслан Цвижба и Нодар Авидзба, а также начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Республики Абхазия, заместитель начальника Генштаба ВС Республики Абхазия Эдуард Бондарь.

Открывая встречу, спикер Лаша Ашуба сказал, что необходимость ее проведения обусловлена тем, что у депутатов есть целый ряд вопросов к руководству Министерства обороны.

«Мы хотели бы сегодня поговорить по текущим насущным вопросам и существующим проблемам. Они связаны со складывающейся ситуацией у нашего соседа – стратегического партнёра, а также с процессами, которые происходят у наших восточных соседей. Эти процессы вызывают опасения в нашем обществе, и мы бы хотели поговорить о них на сегодняшней встрече», – подчеркнул он.

Обращаясь к руководству Министерства Спикер также выразил готовность депутатов, как представителей законодательной ветви власти, содействовать министерству обороны в решении определенных задач.

Выступая перед депутатами, руководители министерства обороны представили подробную информацию о состоянии дел в области обеспечения обороны и безопасности государства.

В ходе встречи, состоявшейся по инициативе депутатов Парламента, были подняты многочисленные вопросы, касающиеся обеспечения безопасности Республики в условиях обострения внешнеполитической ситуации.