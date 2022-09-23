СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ И ВЫРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ В РА
Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. Во исполнение поручения президента Республики Абхазия премьер-министр Александр Анкваб сегодня подписал Распоряжение о создании Рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Республике Абхазия.
В Рабочую группу включены:
Пустовалов С. Б. – вице-премьер Республики Абхази (руководитель);
Авидзба Н. Д. – заместитель министра обороны, начальник управления материально-технического обеспечения Министерства обороны Республики Абхазия;
Агрба Т. М. – начальник Управления капитального строительства Республики Абхазия;
Адлейба Р. Л. – директор Республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация»;
Амичба И. Ф. – первый заместитель министра финансов Республики Абхазия;
Ардзинба Т. М. – Служба государственной безопасности Республики Абхазия;
Бондарь Э. Л. – начальник организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия;
Тванба Р. Р. – генеральный директор Государственной компании «Апсныргылара»;
Харчилава Т. Л. – начальник отделения Военного комиссариата Республики Абхазия;
Хурхумал Г. З. – начальник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия;
Цахнакия Т. М. – директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы;
Цвижба Б. А. – первый заместитель министра обороны Республики Абхазия;
Шергелия Т. А. – председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по обороне и национальной безопасности.
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