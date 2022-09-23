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Абхазия Информ

СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ И ВЫРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ В РА

Новости Пятница, 23 сентября 2022 19:57
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СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ И ВЫРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ В РА

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. Во исполнение поручения президента Республики Абхазия премьер-министр Александр Анкваб сегодня подписал Распоряжение о создании Рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Республике Абхазия.

В Рабочую группу включены:

Пустовалов С. Б. – вице-премьер Республики Абхази (руководитель);

Авидзба Н. Д. – заместитель министра обороны, начальник управления материально-технического обеспечения Министерства обороны Республики Абхазия;

Агрба Т. М. – начальник Управления капитального строительства Республики Абхазия;

Адлейба Р. Л. – директор Республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация»;

Амичба И. Ф. – первый заместитель министра финансов Республики Абхазия;

Ардзинба Т. М. – Служба государственной безопасности Республики Абхазия;

Бондарь Э. Л. – начальник организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия;

Тванба Р. Р. – генеральный директор Государственной компании «Апсныргылара»;

Харчилава Т. Л. – начальник отделения Военного комиссариата Республики Абхазия;

Хурхумал Г. З. – начальник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия;

Цахнакия Т. М. – директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы;

Цвижба Б. А. – первый заместитель министра обороны           Республики Абхазия;

Шергелия Т. А. – председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по обороне и национальной безопасности.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 23 сентября 2022 20:06

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