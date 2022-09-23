СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ И ВЫРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ В РА

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. Во исполнение поручения президента Республики Абхазия премьер-министр Александр Анкваб сегодня подписал Распоряжение о создании Рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Республике Абхазия.

В Рабочую группу включены: