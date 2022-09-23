ДАУР КОВЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XII ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове, советник министра культуры Артур Лакрба принимают участие в XII Фестивале культуры и спорта народов Юга России который проходит с 23 по 25 сентября в городе Грозном (Чеченская Республика).

Во второй раз в рамках фестиваля пройдет Всероссийский форум национальных коллективов «Многонациональная Россия».