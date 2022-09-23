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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XII ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ

Новости Пятница, 23 сентября 2022 20:06
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ДАУР КОВЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XII ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове, советник министра культуры Артур Лакрба принимают участие в XII Фестивале культуры и спорта народов Юга России который проходит с 23 по 25 сентября в городе Грозном (Чеченская Республика).

Во второй раз в рамках фестиваля пройдет Всероссийский форум национальных коллективов «Многонациональная Россия».

 

В рамках Форума запланировано проведение научно-практических и культурно-просветительских мероприятий, где будут рассмотрены ключевые вопросы деятельности профессионального сообщества. Среди них: обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта по организации концертно-гастрольной деятельности; его внедрение в практику деятельности профессиональных национальных коллективов; разработка мер системного характера для участия ведущих национальных профессиональных коллективов в программах международного сотрудничества и проектах культурного обмена.

XII Фестиваль культуры и спорта народов Юга России собрал около 600 участников из 14 регионов России».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 23 сентября 2022 20:08

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