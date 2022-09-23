ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ 29-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА И ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

26-28 сентября во Дворце спорта им. С. Багапш пройдут XIX открытые международные соревнования по самбо «Кубок Победы», посвященные памяти войнам-интернационалистам. Соревнования стартуют 26 сентября в 10:00.

Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. Администрация столицы предоставила План проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 29 годовщины освобождения столицы Абхазии и Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

26 сентября с 10 утра на Набережной Махаджиров на площади перед Абхазским государственным театром им. С. Чанба будет проходить конкурс рисунков на асфальте. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

В День освобождения Сухума, 27 сентября, в столице пройдет ряд мероприятий:

в 10:00 в Парке Славы - Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.;

с 10:00 часов в Детской юношеской спортивной школе №1 соревнование по национальным видам спорта;

в 12:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба ​праздничное мероприятие «Сықалақь Аҟәа»;

в 13:00 в Центральном выставочном зале откроется выставка работ абхазских художников «Ҭагалантәи ацәыргақәҵа», посвященная Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.​; ​ ​

с 13:00 на Набережной Махаджиров в парке у памятника Неизвестному солдату начнется Открытый турнир города Сухум по абхазским народным играм «Ахьышьҭра» среди мальчиков;​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

в 14. 00 в парке у Абхазского государственного театра им. С. Чанба стартует Открытый турнир по шашкам, шахматам, домино, настольному теннису;

в 16:00 на площадке на месте сгоревшего здания АБНИ на Набережной Махаджиров начнется соревнование клуба лучников «Аеҵәа кыдызԥааз»; ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

в 19:00​ на площади им. С. Багапш в кинотеатре под открытым небом покажут фильмы «Ҳара ҳаруаа реиҳабы».

28 сентября в 10:00 на площади Свободы в Сухуме пройдет Международный кубок дружбы по баскетболу 3х3 среди команд из Абхазии, России, Белоруссии, посвященный Дню освобождения города Сухум и Дню Победы и Независимости Республики Абхазия

С 29 сентября по 6 октября во Дворце спорта им. С. Багапш будет проходить XI Международный турнир по волейболу «Кубок Победы и Независимости Республики Абхазия» среди девушек 2007-2008 г.р.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Программа на 30 сентября:

в 10:00 в парке Славы начнется церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии;

в 11:00 по ул. Аидгылара рядом с парком Славы пройдет Торжественный марш парадных расчетов МО РА;

в 15:00​ стартует велопробег, посвященный празднованию Дня Победы. Маршрут: пр-т Леона, 17 (от здания Администрации города Сухум) до мемориала ​ В. Ардзинба (с. Нижняя Эшера) и обратно;

в 18:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится праздничный концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия;

В 20:00 на площади им. С. Багапш праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады.