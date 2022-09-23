ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ АЛХАЗУРА СУЛЕЙМАНОВА ПЕРЕДАЛИ В МУЗЕЙ
Сухум. 23 сентября 2022. Абхазия-Информ. В музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба передали личные вещи, медали, именное оружие Героя Абхазии Алхазура Сулейманова, умершего 13 января 2022 года.
О начале войны в Абхазии Сулейманов узнал в городе Грозном и с благословения матери ушел на войну. Попал в Абхазию через перевалы с другими добровольцами из Чечни в августе 1992 года.
В ходе войны в районе горы Ахбьюк Сулейман получил серьезное ранение. Герой Абхазии и директор музея Мзия Бейя Вспоминает о том как познакомилась с Алхазуром. Она помогала раненым после боевых действий в числе которых был и Сулейманов.
Семья предоставила в музей все награды Героя Абхазии, именной пистолет, подаренный первым президентом В.Г. Ардзинба, шашку, подаренную другом, а также военную форму.
На церемонии передачи выступили друзья Алхазура Сулейманова поэт Генадий Аламия, директор АГТРК Ирина Агрба и другие.
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