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Абхазия Информ

ИТОГИ XV ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АКВАФОН – ОПЕН 2022»

Новости Понедельник, 26 сентября 2022 12:11
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ИТОГИ XV ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АКВАФОН – ОПЕН 2022»

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. В рамках Международного шахматного фестиваля «Аквафон – опен 2022», в Абхазии, г. Сухум 24-25 сентября проходили три турнира (турнир С – детский до 8 лет, турнир В – детский до 12 лет и турнир А – взрослый). В первый день соревнований проводились два детских турнира С (до 8 лет) и В (до 12 лет).

В турнире С победителями стали: Мукба Стилиан (Пицунда), Биджев Анзор (Сухум), Чкотуа Эмиль (Сухум).

Лучшие среди девочек Палавандзия Анна (Сухум), Ладария Адриана (Гудаута), Аргун Лаура (Сухум).

В турнире В победителями стали: Багателия Нестор (Сухум), Казанджян Петрос (Гагра), Вардания Самир (Гудаута).

Лучшие среди девочек Лакоба Сария (Гудаута), Авидзба Александра (Гудаута), Хамматуллина Арина (Татарстан).

Также были отмечены поощрительными призами от компании ЗАО «Аквафон-GSM» Ткебучава Давид в номинации «Прогресс 2022 года» и Лазба Елизавета в номинации «Самый юный участник».

Во второй день в турнире А первое место занял Папазян Эдуард (Сочи), второе Карапетян Альберт (Гудаута), третье Кварацхелия Тристан (Сухум).

С национальным рейтингом первое место занял Табарян Артем, второе – Зухба Даур, третье – Квициния Ушанги (все Сухум).

Среди ветеранов первое место занял Накопия Борис (Сухум), второе – Равдин Евгений (Гулрыпш), третье – Тужба Константин (Сухум).

Среди школьников первое место заняла Лаквитава Сарида, второе – Багателия Нестор, третье – Полей Дэниел (все Сухум).

Среди девушек первое место Касьян Дарья (Гагра).

Победителям и призерам были вручены денежные призы, кубки, медали и грамоты.

На закрытии турнира Президент Федерации шахмат Абхазии Тужба поблагодарил компанию ЗАО «Аквафон-GSM» за многолетнюю поддержку шахмат и детского спорта в Абхазии.

Фестиваль «Аквафон-опен 2022» стал хорошей подготовкой для наших юных шахматистов, выезжающих на турниры в Россию и другие страны.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 26 сентября 2022 12:16

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