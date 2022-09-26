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Абхазия Информ

ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 26 сентября 2022 12:17
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ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. При осмотре автомобиля жителя Гагрского района Тахтаджян Арута Хачиковича 1996г.р. сотрудники уголовного розыска отдела милиции поселка Бзыпта районного управления внутренних дел изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

В салоне автотранспортного средства вышеназванный гражданин хранил незаконно приобретенный автомат конструкции Калашникова калибра 5.45 мм, а так же самозарядный карабин Симонова калибра 7.62 мм. При дальнейшем осмотре были обнаружены и патроны соответствующих калибров.

Согласно заключению экспертов, изъятое оружие технически исправно и к производству выстрелов пригодно, а патроны являются боевыми.

В отношении Арута Тахтаджян органом предварительного расследования управления внутренних дел по Гагрскому району по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

ххх

Автомобиль под управлением Бичвая Анзора Руслановича 1996 г.р. был остановлен и впоследствии доставлен на служебную стоянку для проведения осмотра сотрудниками отдела уголовного розыска и Госавтоинспекции столичного управления внутренних дел в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум.

При осмотре автотранспортного средства, в салоне между передними сидениями сотрудниками милиции обнаружено вещество растительного происхождения, принадлежащее гражданину Бичвая. Аналогичное вещество содержалось и в бардачке автомобиля.

Изъятое было упаковано и направлено на экспертизу, где установлена принадлежность данного вещества к наркотическому средству «марихуана» весом более 22-х грамм.

Анзору Бичвая вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотического средства в крупном размере, в отношении последнего по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственных отдел УВД по г. Сухум.

ххх

В отношении жителя села Хашпсы Гагрского района Роганян Вагана Анушавановича 1958 г.р. линейным управлением внутренних дел на транспорте МВД Абхазии возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки без цели сбыта, а так же ввоз в Республику Абхазия наркотического средства в крупном размере.

У мужчины при личном досмотре изъято сильнодействующее наркотическое средство «метадон», последний был задержан после пересечения таможенного поста «Псоу».

Оперативные мероприятия реализовали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Гражданин Роганян заключен под стражу, расследование продолжается.

Кража в Гагрском районе

Задержана подозреваемая в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере жительница п. Цандрипш Гагрского района Мнацакян Женя Арташевна 1991г.р.. В ходе личного досмотра последней, в ручной клади, среди личных вещей задержанной, сотрудниками милиции обнаружены и изъяты похищенные денежные средства.

Согласно материалам уголовного дела, гражданка Мнацакян, находясь в г. Пицунда в кафе-столовой по улице Тополева, совершила кражу кошелька потерпевшей, в котором находились деньги в сумме 150.000 рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемой провели сотрудники уголовного розыска Пицундского отдела милиции.

Гражданка Мнацакян заключена под стражу. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последней по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 26 сентября 2022 12:32

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