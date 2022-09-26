В ГРОЗНОМ ЗАВЕРШИЛСЯ XII ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове и советник министра Артур Лакрба приняли участие в XII Фестивале культуры и спорта народов Юга России, который проходил с 23 по 25 сентября в государственной филармонии им. А. Шахбулатова в городе Грозном, Чеченской Республики.

В рамках фестиваля прошел Всероссийский форум национальных коллективов «Многонациональная Россия». В его работе приняли участие представители Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТа, руководители национальных государственных коллективов, а также специалисты по нормативно-правовому регулированию творческой деятельности и ведущие специалисты в области режиссуры и SMM.

Открыла Форум министр культуры Чеченской Республики, заслуженный работник культуры ЧР Айшат Кадырова, которая поприветствовала собравшихся.

Начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Людмила Сироткина в своей речи отметила: «Этот проект – один из ключевых, один из показательных. Хочется, чтобы эти встречи были направлены на то, чтобы мы не только не снижали высокой планки, наследниками которой являемся, а чтобы итогом были реальные дела».

Она попросила запротоколировать все предложения, как развивать отрасль и идеи, которые послужат большим толчком и импульсом для развития, оформить и направить в Министерство культуры Российской Федерации.

В рамках Форума Даур Кове обсудил с коллегами ключевые вопросы деятельности творческого сообщества, состоялся обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов сотрудничества и возможности обмена в сфере культуры.