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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ КУБОК ДРУЖБЫ ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Понедельник, 26 сентября 2022 13:26
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В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ КУБОК ДРУЖБЫ ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. 28 сентября пройдет «Кубок Дружбы» по баскетболу 3х3. В нем примут участие 8 мужских команд из России, Беларуси и Абхазии.​ Среди участников​ «МБА» (Москва), «Байкал» (Москва), «Bad Boys», «Самара» (Самара), «Островец» (Островец, Беларусь), «Грязные парни» (Екатеринбург),​ «Guns and Balls» (Тула).

Помимо перечисленных, также будет сборная Абхазии – команда, которая выиграла в отборочных соревнованиях.

«Островец» совсем недавно выиграл «Palova», то есть стал лучшей командой Беларуси, «Bad Boys» – вице-чемпионы России и победители прошлого сезона ОМЛ3х3, «Самара», «Грязные парни» и «Guns and Balls​» – сильные российские команды, которые в межсезонье заметно укрепились. «Байкал» – чемпион России U23, во главе команды стоит главный тренер молодежной сборной России по баскетболу 3х3 Дмитрий Зимин; «МБА» – команда из структуры «взрослого» МБА, клуба Единой лиги ВТБ.

Помимо матчей, на «Кубке Дружбы» также будет красочная шоу-программа, которая включает в себя выступление кавер-группы и национального ансамбля Абхазии.

«Хочу выразить огромную благодарность от лица Федерации баскетбола Республики Абхазия всей дружной команде Континентальной баскетбольной лиги 3x3 за организацию и помощь в проведении баскетбольного фестиваля в Абхазии. Благодаря вам в республике стал активно развиваться баскетбол 3x3, что, несомненно, способствовало увлечению этой прекрасной игрой наших детей, чему мы очень рады. Участие сборной Абхазии в этом турнире придаст положительный импульс в развитии баскетбола в республике. Желаю командам-участникам этого турнира показать красивые игры. Удачи!» – сказал президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава.

Партнеры «Кубка Дружбы»: Госкомспорт Республики Абхазия, Администрация города Сухум, Россотрудничество в Абхазии, сотовая компания А-Мобайл, Федерация баскетбола Абхазии, Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 26 сентября 2022 13:33

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