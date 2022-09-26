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Абхазия Информ

КОМАНДА АГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ НСФЛ

Новости Понедельник, 26 сентября 2022 13:33
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КОМАНДА АГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ НСФЛ

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. Футболисты команды Абхазского государственного университета отправились в Ессентуки для участия в межрегиональном туре VIII сезона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу «Национальная студенческая лига».

С 27 по 29 сентября абхазская команда сыграет с командами КубГАУ (Краснодар), СКФУ (Ставрополь) и КГУФКСТ (Краснодар).

Напомним, что восьмой сезон НСФЛ стартовал 17 апреля в Астрахани на стадионе имени А.И. Колосова. В этом году он объединил рекордное количество команд в четырех группах Высшего дивизиона – 43 из 23 субъектов Российской Федерации, Республики Абхазия, а также впервые в НСФЛ выступают команды из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия. Соревнования второй год подряд проходят по системе «весна – осень».

Соревнования традиционно проводятся по системе межрегиональных турниров в один круг в группах «А» и «Б», и в два круга в группах «В» и «Г». По итогам групп «А» и «Б» каждая команда проведет 15 матчей, по итогам группы «В» – 12 матчей, по итогам группы «Г» – 6 матчей.

Команда Абхазского государственного университета, как и в прошлом сезоне, выступает в группе «Б».

В настоящий момент наша команда с 7 очками расположилась на 11 строчке турнирной таблицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 26 сентября 2022 13:36

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