АСТАМУР КАЦИЯ ПОБЕДИЛ НА ЧЕМПИОНАТЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. Астамур Кация стал победителем чемпионата Краснодарского края по пляжному теннису, спортивная дисциплина – парный разряд. Чемпионат проходил в Дагомысе с 20 по 24 сентября.

Астамуру Кация четырнадцать лет, теннисом он занимается уже восьмой год. В мае 2022 года он был зачислен в Адлерскую теннисную академию, где тренируется под руководством заслуженного тренера России Татьяны Зининой и Романа Петрунина.