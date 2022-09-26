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Абхазия Информ

ПЕРВОЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Понедельник, 26 сентября 2022 18:23
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ПЕРВОЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. С 22 по 25 сентября в г. Славянске-на-Кубани проходил Открытый турнир по баскетболу «Золотая осень» среди девушек 2010-2011 г.р. В турнире приняли участие пять команд: из Славянска-на-Кубани, Геленджика, Новороссийска и две команды из Ростова-на-Дону. Республику Абхазия представляла команда «БК Спартак Сухум».

Турнир прошел по круговой системе. Наша команда провела пять игр, во всех одержав победу.

По результатам игр, на первое место вышла команда из Абхазии «БК Спартак Сухум». На втором месте команда из города Ростов-на- Дону «Ростов пантера 2». И третье место у команды «Ростов пантера 1».

Тренирует команду «БК Спартак Сухум» тренер Управления по делам молодежи и спорта Гущин Николай.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 26 сентября 2022 18:26

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