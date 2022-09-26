В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в г. Сухум во дворце спорта им. С.В. Багапш состоялось открытие Традиционного IX Международного турнира по самбо среди юношей и девушек, приуроченного ко Дню Победы в Отечественной войне 1992-93 гг., посвященного памяти воинов-интернационалистов – «Кубок Победы».

В соревнованиях примут участие 325 спортсмена из 14-ти команд, представляющих Российскую Федерацию, Луганскую Народную Республику и Республику Абхазия.