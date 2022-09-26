В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО
Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в г. Сухум во дворце спорта им. С.В. Багапш состоялось открытие Традиционного IX Международного турнира по самбо среди юношей и девушек, приуроченного ко Дню Победы в Отечественной войне 1992-93 гг., посвященного памяти воинов-интернационалистов – «Кубок Победы».
В соревнованиях примут участие 325 спортсмена из 14-ти команд, представляющих Российскую Федерацию, Луганскую Народную Республику и Республику Абхазия.
Турнир продлится три дня.
Сегодня состоялись бои среди юношей и девушек 2007-2009 г.р., 27 сентября среди юношей и девушек 2010-2011 г.р.
28 сентября – среди юношей и девушек 2012-2013 г.р.
По завершению турнира состоятся совместные пятидневные учебно-тренировочные сборы с 29 сентября по 3 октября.