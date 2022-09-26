В АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С РОДНЫМИ СУХУМЦЕВ, ПОГИБШИХ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА ГАГРЫ

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. В операции при освобождении Гагры во время Отечественной войны народа Абхазии погибли четверо сухумцев – Нурбей Авидзба, Лаврентий Брандзия, Тимур Когония и Анзор Кварчелия.

«Мы рады вас видеть. Для нас сегодня знаменательный день. В преддверии дня освобождения Гагры, столицы нашей страны Сухума и Дня Победы была инициатива Администрации Гагрского района вспомнить ребят, которые сложили свои головы за освобождение Гагрского района. Мы всегда должны помнить своих героев, всех ребят, которые сложили свои головы за освобождение нашей родины», – сказал Беслан Эшба.

При освобождении Гагры и Гагрского района погибли 112 бойцов Абхазской армии из разных районов страны и республик братских народов Кавказа и юга России. И в преддверии круглой даты – 30-летия освобождения Гагры, руководство Гагрского района решило встретиться с их родными, сказать слова благодарности и преподнести денежный подарок – по 30 тысяч рублей.

Освобождение Гагры было первой победой Абхазской армии и имело стратегическое значение, и неоценим вклад в эту победу защитников Отечества, сложивших головы в боях, сказал кавалер ордена Леона Тамаз Хеция.

«Большое спасибо матерям за то, что воспитали героев, которые, не щадя свои силы и жизни, шли с флагом Абхазии и освобождали Гагру. Это была важная победа. На носу была зима, перевал закрылся бы, другой дороги не было бы к нам добраться нашим друзьям, добровольцам. Это была уникальная операция. После нее мы поняли, что можем победить врага, что дух абхазов не смогут сломить», – сказал кавалер ордена Леона Тамаз Хеция.

Заместитель главы Администрации Гагрского района Хана Гунба поздравила всех с наступающими праздниками и преподнесла именные памятные плакетки с благодарственной надписью.

Со словами благодарности подарки от администрации Гагрского района и букеты цветов от главы Сухума вручили сыну и внуку кавалера ордена Леона Лаврентия Брандзия Алиасу и Марку, супруге Анзора Кварчелия Белле, супруге Нурбея Авидзба Майе Сакания, и матери награжденного посмертно медалью «За отвагу» Тимура Когония Валентине Джинджолия, которая пожелала, чтобы больше никому не пришлось с оружием в руках отстаивать свою свободу.

«Мужчина рождается для защиты родины. Если он не встал на защиту Отечества, не могу считать его за человека. Никто у меня не остался от моего сына. Но когда смотрю на подрастающую молодежь среди родственников, душа радуется. Спасибо, что не забываете погибших. Дай бог, чтобы в Абхазии всегда был мир, и чтобы наша свобода была вечной», – сказала Валентина Джинджолия.

Администрация Гагрского района также вручила семьям приглашение на большое театрализованное концертное мероприятие, которое пройдет 6 октября на городском стадионе, в день 30-летия освобождения Гагрского района.

об этом сообщает сайт столицы.